5 сентября во Владимире пройдет "Кросс нации-2026"

В прошлые годы "Кросс наций" проводился в черте города. Фото: Александр УТКИН. Перейти в Фотобанк КП

5 сентября во Владимире в Загородном парке пройдет «Кросс нации-2026», сообщают организаторы соревнования. При этом планируются как забег для взрослых, так и дистанции для детей.

Для последних предусмотрена дистанция 1000 метров, старты разделены по возрастам. В частности, в 12.00 побегут девочки и мальчики 2015 года рождения и младше. Через 25 минут стартуют ребята 2013–2014 годов рождения. На 12.50 запланирован старт для девочек и мальчиков 2011–2012 годов рождения, а в 13.15 побегут девушки и юноши 2009–2010 годов рождения. Взрослые дистанции стартуют в 13.45. В этот момент запланирован старт на 4000 метров у женщин и на 8000 метров у мужчин (2008 года рождения и старше).

Участники младше 18 лет допускаются к соревнованиям только при наличии врачебного заключения. Каждый участник выступает строго в своей возрастной группе. Участие бесплатное. Номера можно получить 4 сентября с 10.00 до 17.00 в Спортшколе олимпийского резерва №4 (Владимир, улица Героя России Кутузова, 45Д).

Регистрация будет проводиться в день соревнований, 5 сентября на месте старта. Она начнётся в 11.00. Пройти её необходимо не позднее чем за 15 минут до своего старта. Награждение победителей и призёров запланировано на 14.30.