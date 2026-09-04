Во Владимире осудят курьера мошенников, обманувших пенсионера на 1,2 миллиона

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире утверждено обвинительное заключение против 19-летней жительницы Нижегородской области. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая стала курьером мошенников. По их указанию она должна была получать от обманутых граждан деньги для передачи их организаторам. В июне текущего года её соучастник позвонил 86-летнему жителю Владимира и представился полицейским. Он сообщил о том, что мошенниками от имени пенсионера заключили кредитный договор и убедил в необходимости декларирования всех имеющихся сбережений, рассказывают в областной прокуратуре.

19-летний курьер, приехав к дому пенсионера, забрала приготовленные деньги - более 1,2 миллиона рублей. Через непродолжительное время злоумышленница была задержана полицейскими, похищенные деньги были возвращены пенсионеру.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.