Во Владимирской области появилась новая площадка ГТО

Фото администрации Петушинского муниципального округа.

Правительство Владимирской области сообщает, что к началу учебного года на стадионе «Динамо» в Петушках открыли новую площадку ГТО. Ее открыли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России».

Теперь во Владимирской области работают 22 центра тестирования и 113 мест, где можно сдать нормативы. Это спортивные школы, дворцы спорта, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы во всех муниципальных образованиях. За время работы возрождённого комплекса (с 2014 года) в единой информационной системе ГТО было зарегистрировано более 180 тысяч жителей региона, почти 90 тысяч из них прошли тестирование, а знаки отличия (золотой, серебряный, бронзовый) получили около 66 тысяч человек.

В рамках госпрограммы в этом году во Владимирской области предусмотрено создание четырёх площадок ГТО: в Ковровском, Петушинском, Судогодском и Юрьев-Польском округах. Кроме того, запланировано открытие трёх «умных» площадок – в Киржаче, Коврове и Меленках, строительство спортивного корпуса в Костерёво, футбольного манежа в Гусь-Хрустальном, ФОКа с универсальным спортзалом в Киржаче, физкультурно-спортивного центра в Лакинске, модульного комплекса с залом бокса и бегового центра Всероссийской федерации лёгкой атлетики во Владимире.