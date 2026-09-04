Во Владимирской области уничтожены украинские беспилотники

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Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, 3 сентября с 8 часов утра до 20.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тринадцатью регионами страны, включая Владимирскую область.

Из ближайших соседей региона БПЛА были перехвачены также в Рязанской и Московской областях.

Другой официальной информации об этих фактах региональные власти не сообщили.