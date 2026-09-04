Во Владимирской области стартует дополнительный период ЕГЭ

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С 4 сентября во Владимирской области начинается дополнительный период ЕГЭ.

К участию в нем допускаются выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в основной и дополнительный периоды по уважительным причинам, а также учащиеся, получившие неудовлетворительные результаты или удалённые с экзаменов.

Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов. Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей, содержащих 27 заданий. На её выполнение отводится 3 часа 30 минут. Ознакомиться с результатами этого ЕГЭ можно будет 15 сентября на официальном портале Рособрнадзора.

Следующий экзамен дополнительного периода ЕГЭ состоится по математике (базовый уровень) 8 сентября.