В Муроме прокуроры требуют перерасчет для жителей после отключения горячей воды

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку по публикации в СМИ об отсутствии горячей воды на ряде улиц.

В ходе мероприятий установлено, что ресурсоснабжающая организация во время ремонта тепловых сетей почти на двое суток оставила без горячей воды жителей многоквартирных домов на улицах Заводская, Октябрьская, Мечникова, Карла Маркса и других.

Когда именно это произошло, не уточняется, однако сами муромляне очень часто жаловались то на отсутствие горячей воды, то на отключенное отопление.

С учетом обнаруженных нарушений прокуратура внесла руководству тепловой организации представление с требованием сделать жителям перерасчет за горячую воду. Восстановление прав муромлян находится на контроле надзорного ведомства.