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НовостиОбщество3 сентября 2026 13:33

В Петушинском округе открыли обновленный участок дороги и мост

На проект было выделено 145 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

фото с сайта Правительства Владимирской области

2 сентября торжественно открыли обновлённый участок дороги Костерёво – Аббакумово – Напутново в Петушинском округе. На проект было выделено 145 миллионов рублей, из которых 95 процентов были направлены из регионального бюджета.

Длина участка дороги – чуть более 1,5 км. Раньше на нём было грунтовое покрытие, а весной и осенью дорога размывалась, проехать не могли не только местные жители, но и экстренные службы. Контракт по обновлению дороги заключили в апреле 2025 года, а плановый срок сдачи был установлен на октябрь 2026.

Глава Петушинского округа Алексей Копытов поблагодарил подрядчика - ООО «АКМАСТРОЙ», который выполнил проект раньше срока без дополнительных работ и увеличения его стоимости.

В результате не только уложено асфальтобетонное покрытие, но и построены фильтрующие сооружения,сделано перильное ограждение, водопропускные трубы, укреплены обочины. Кроме того, возведён 50-метровый железобетонный мост через реку Пекша, проведено устройство барьерного ограждения, сигнальных столбиков и установлены дорожные знаки.