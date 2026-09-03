В Петушинском округе открыли обновленный участок дороги и мост

фото с сайта Правительства Владимирской области

2 сентября торжественно открыли обновлённый участок дороги Костерёво – Аббакумово – Напутново в Петушинском округе. На проект было выделено 145 миллионов рублей, из которых 95 процентов были направлены из регионального бюджета.

Длина участка дороги – чуть более 1,5 км. Раньше на нём было грунтовое покрытие, а весной и осенью дорога размывалась, проехать не могли не только местные жители, но и экстренные службы. Контракт по обновлению дороги заключили в апреле 2025 года, а плановый срок сдачи был установлен на октябрь 2026.

Глава Петушинского округа Алексей Копытов поблагодарил подрядчика - ООО «АКМАСТРОЙ», который выполнил проект раньше срока без дополнительных работ и увеличения его стоимости.

В результате не только уложено асфальтобетонное покрытие, но и построены фильтрующие сооружения,сделано перильное ограждение, водопропускные трубы, укреплены обочины. Кроме того, возведён 50-метровый железобетонный мост через реку Пекша, проведено устройство барьерного ограждения, сигнальных столбиков и установлены дорожные знаки.