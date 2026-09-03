Во Владимире на улице Мира высадили клены, яблони и липы

скрин с видео со страницы МКУ "Зеленый город"

Во Владимире продолжаются работы по комплексному озеленению территорий. На этой неделе работы проходят на улице Мира — за остановкой общественного транспорта «Родник».

Сотрудники МКУ "Зеленый город" создают новую зелёную композицию: высаживаются многолетние растения, кустарники и крупномерные деревья. Территорию украсят четыре краснолистных клёна, восемь яблонь «Роялти» и десять лип, а также дерен элегантиссима.

Дополнительно вдоль центральной улицы на придорожной территории появится 80 кустов сирени.