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НовостиОбщество3 сентября 2026 13:20

Во Владимире на улице Мира высадили клены, яблони и липы

Деревья появились недалеко от "Белого дома"
Виктория СУХОВА
скрин с видео со страницы МКУ "Зеленый город"

скрин с видео со страницы МКУ "Зеленый город"

Во Владимире продолжаются работы по комплексному озеленению территорий. На этой неделе работы проходят на улице Мира — за остановкой общественного транспорта «Родник».

Сотрудники МКУ "Зеленый город" создают новую зелёную композицию: высаживаются многолетние растения, кустарники и крупномерные деревья. Территорию украсят четыре краснолистных клёна, восемь яблонь «Роялти» и десять лип, а также дерен элегантиссима.

Дополнительно вдоль центральной улицы на придорожной территории появится 80 кустов сирени.