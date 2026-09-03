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НовостиОбщество3 сентября 2026 13:04

Во Владимире на Пекинке в районе Тандема организована полоса для разворота

Новшество пришлось по душе местным автолюбителям
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ФКУ Упрдор «Россия», на днях изменения в схеме организации движения коснулись участка, находящегося на 3-4 километрах западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга».

Этот участок известен владимирским автолюбителям, как поворот на ТЦ «Тандем». Отныне здесь организована дополнительная полоса для совершения разворота в сторону Москвы. Над разворотной полосой установлен отдельный светофор, который позволяет водителям разворачиваться без помех.

Сами владимирские автомобилисты благосклонно отнеслись к данному новшеству, так как вопрос разворотов на Пекинке действительно стоит достаточно остро, особенно с учетом загруженных выездов из микрорайона Веризино и пересечения с Юрьев-Польским шоссе.