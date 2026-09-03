Во Владимире изменилась схема движения на Пекинке в районе «Ленты»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ФКУ Упрдор «Россия», во Владимире частично изменилась схема организации движения на 11-12 километрах западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга».

Речь идет о светофоре в районе поворота к «Ленте» и «Автодому». Отныне при движении в сторону Москвы крайняя правая полоса позволяет не только повернуть направо, но и выполнить поворот налево, а проезд прямо по ней запрещен. В дорожном ведомстве напомнили, что похожая схема действует на пересечении с улицей Толмачевской и Бульваром Иванова, где вот уже несколько лет для поворота на бульвар со стороны Нижнего Новгорода приходится ехать с крайней правой полосы.

По мнению дорожников, данные изменения помогут увеличить пропускную способность данного участка.