В Александрове двое парней угнали «Газель» и устроили ДТП с пострадавшим

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Александрове расследуется уголовное дело по факту угона, совершенного группой лиц.

По версии следствия, двое парней 15 и 19 лет вместе с совершеннолетней подругой отмечали день рождения в ночь на 7 августа.

В ходе домашней вечеринки подросток предложил друзьям покататься на машине, зная, что один из жителей Александрова часто не закрывает свои автомобили.

Парни и их спутница направились на место, и там молодые люди попытались завести «Жигули» четвертой модели, но это у них не получилось. Тогда они смогли открыть и завести грузовую «Газель», принадлежащую этому же хозяину.

«Газель» поддалась, и парни, взяв подругу, поехали кататься. Однако на дороге «Александров-Карабаново» находившийся за рулем пьяный 15-летний подросток не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и оказалась в кювете.

В результате ДТП пострадала девушка. Позднее врачи диагностировали у нее переломы и черепно-мозговую травму. После случившегося молодые люди выбрались на дорогу и остановили попутную машину, вскоре пострадавшую доставили в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.