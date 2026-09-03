В Судогде откроется первая модельная библиотека

Фото Судогодской детской библиотеки-филиала

4 сентября на базе детской библиотеки Судогодского округа торжественно откроется модельная библиотека, модернизированная в рамках нацпроекта «Семья». Всего на её создание было направлено около 8,5 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Дизайн-концепция для детской библиотеки-филиала была создана с учётом пожеланий детей разного возраста, родителей и сотрудников библиотеки. Благодаря обновлённому дизайну, современному оборудованию и новейшему книжному фонду библиотека стала привлекательным местом для всех её пользователей. Здесь появилось комфортное и светлое пространство для чтения, выбора литературы, проведения молодёжных диспутов, площадок и встреч с интересными людьми.