В Гороховецком округе нелегальные лесорубы вырубили сосны на 410 тысяч рублей

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа провело проверку исполнения лесного законодательства, в ходе которой установила факт вырубки сосен в Вишенском участковом лесничестве.

Неизвестные лесорубы вырубили деревьев на 410 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе проверки, арендатор участка не следил регулярно за ситуацией на переданных землях и не обнаружил вовремя самовольные вырубки. В связи с этим вернуть участок в нормальном виде по окончании срока аренды он не сможет.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с лесопользователя всю сумму ущерба. Иск находится на рассмотрении, ситуация остается на прокурорском контроле.