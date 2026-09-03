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НовостиОбщество3 сентября 2026 11:40

В Гороховецком округе нелегальные лесорубы вырубили сосны на 410 тысяч рублей

Прокуратура требует восстановления пострадавшего леса
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа провело проверку исполнения лесного законодательства, в ходе которой установила факт вырубки сосен в Вишенском участковом лесничестве.

Неизвестные лесорубы вырубили деревьев на 410 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе проверки, арендатор участка не следил регулярно за ситуацией на переданных землях и не обнаружил вовремя самовольные вырубки. В связи с этим вернуть участок в нормальном виде по окончании срока аренды он не сможет.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с лесопользователя всю сумму ущерба. Иск находится на рассмотрении, ситуация остается на прокурорском контроле.