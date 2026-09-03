На въезде в Ковров установили новый Поклонный крест

фото со страницы администрации Коврова в ВК

На въезде в Ковров со стороны деревни Ручей провели работы по установке нового Поклонного креста. Предварительно для него было подготовлено бетонное основание.

Новый крест изготовлен из дерева в канонической восьмиконечной форме, соответствующей традициям Русской православной церкви. Его высота составляет 6 метров. Орудия Страстей Господних, терновый венец и металлические накладки с надписями выполнены из металла.

Предыдущий Поклонный крест нуждался в замене, так как находился в аварийном состоянии.

Как сообщают в администрации Коврова, решение о замене креста принято по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Никандра. Необходимые средства собраны силами прихожан и неравнодушных людей.