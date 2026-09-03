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НовостиОбщество3 сентября 2026 10:40

Во Владимире расширяют выезд с улицы Зеленой в Заклязьменском

Теперь выбраться на Судогодское шоссе станет проще
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщают администрация города Владимира и МКУ «Центр управления городскими дорогами», в микрорайоне Заклязьменский продолжаются работы по расширению выезда с улицы Зеленой на Судогодское шоссе.

На этом участке дорожники создают дополнительные полосы для поворотов. Таким образом, для тех кто выезжает из микрорайона и въезжает в него, будут предусмотрены отдельные полосы, которых на улице Зеленой ближе к перекрестку станет не две, а четыре. Это должно привести к улучшению дорожной ситуации и повышению безопасности.