Во Владимире расширяют выезд с улицы Зеленой в Заклязьменском

Фото: администрация города Владимира

Как сообщают администрация города Владимира и МКУ «Центр управления городскими дорогами», в микрорайоне Заклязьменский продолжаются работы по расширению выезда с улицы Зеленой на Судогодское шоссе.

На этом участке дорожники создают дополнительные полосы для поворотов. Таким образом, для тех кто выезжает из микрорайона и въезжает в него, будут предусмотрены отдельные полосы, которых на улице Зеленой ближе к перекрестку станет не две, а четыре. Это должно привести к улучшению дорожной ситуации и повышению безопасности.