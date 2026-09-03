Во Владимире прораба наказали за гибель рабочего на строительстве высотки

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Рязани, который обвинялся в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Судом установлено, что рязанец занимал должность начальника строительно-монтажного участка и отвечал буквально за все, что происходило на строительстве 17-этажного многоквартирного дома на улице Красноармейской. В том числе прораб нес ответственность за безопасность подчиненных, однако 1 мая текущего года допустил к работам на высоте рабочего, не имевшего соответствующих допусков.

Более того — строитель оказался не пристегнут страховочным тросом, так как его попросту некуда оказалось пристегнуть. К сожалению, в какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал, разбившись насмерть.

Сам прораб вину полностью признал и выплатил семье погибшего 700 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда, а также оплатил расходы на погребение.

Суд признал начальника участка виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам принудительных работ, которые ему предстоит отбывать в исправительном центре. Кроме того, ему запрещена заниматься определенными видами деятельности на стройках на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.