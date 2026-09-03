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НовостиОбщество3 сентября 2026 9:44

Во Владимире временно разрешили парковку на части улицы Вокзальной

Это вынужденная мера на время благоустройства Вокзальной площади
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, на Вокзальной площади продолжает кипеть работа по ее благоустройству.

Сейчас специалисты завершают подготовку оснований под клумбы, устанавливают опоры освещения и укладывают тротуарную плитку, причем со стороны автовокзала ее успели уложить полностью. Следующим этапом обозначена укладка плитки у здания железнодорожного вокзала.

Тем временем в мэрии приняли решение увеличить число парковочных мест, которых стало очень не хватать после закрытия парковки у терминалов. В связи с этим на время работ по благоустройству сняли запрет на парковку автомобилей от остановки «Вокзальная площадь» до пересечения с улицей Рабочий спуск по четной стороне. Как только необходимые работы завершат, запрет на парковку вновь вернут.