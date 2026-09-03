Во Владимире временно разрешили парковку на части улицы Вокзальной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, на Вокзальной площади продолжает кипеть работа по ее благоустройству.

Сейчас специалисты завершают подготовку оснований под клумбы, устанавливают опоры освещения и укладывают тротуарную плитку, причем со стороны автовокзала ее успели уложить полностью. Следующим этапом обозначена укладка плитки у здания железнодорожного вокзала.

Тем временем в мэрии приняли решение увеличить число парковочных мест, которых стало очень не хватать после закрытия парковки у терминалов. В связи с этим на время работ по благоустройству сняли запрет на парковку автомобилей от остановки «Вокзальная площадь» до пересечения с улицей Рабочий спуск по четной стороне. Как только необходимые работы завершат, запрет на парковку вновь вернут.