Во Владимире 6 предпринимателей получат гранты от мэрии по 400 тысяч рублей

Фото с сайта администрации города Владимира.

Администрация города Владимира сообщает, что на комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса выбрали шесть предпринимателей, которые получат своеобразные субсидии от городских властей.

Среди шести предпринимателей оказались Геннадий Цветов, который хочет развивать проект «Производство изделий из полипропилена, полиэтилена и других композитов»; Федор Сапрыкин с проектом «Развитие производства корпусной мебели с фасадами в алюминиевых рамках»; Екатерина Белецкая, которая реализует проект мастерской по столярному делу и 3D-печати для детей и взрослых; Екатерина Боровкова с проектом «Студия косметологии «Бьюти Class EK»; Разиля Ибавова, мечтающая открыть мастерскую «Сорокина Радость» по производству трикотажной одежды и Любовь Ульянова с проектом «Студия машинной вышивки «Вдохновение». Все победители отбора получат по 400 тысяч рублей.

В мэрии также напомнили, что в этом году в рамках реализации муниципальных программ на поддержку малому и среднему бизнесу из бюджета города в виде грантов направлено 2,4 млн рублей.