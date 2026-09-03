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НовостиОбщество3 сентября 2026 8:22

В Муроме завершен очередной этап модернизации тепловых сетей

На улице Куликова заменили большой участок трубопровода
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ООО «Владимиртеплогаз»

Фото: ООО «Владимиртеплогаз»

Как сообщает ООО «Владимиртеплогаз», в Муроме продолжается модернизация Районной котельной №1, работа которой вызывала наибольшие претензии жителей в связи с многократным отключением тепла и горячей воды.

Так, на улице Куликова закончили работу по замене 318 метров тепловой сети на первом контуре. Вместе с трубами установили новые современные задвижки, которые позволяют оперативно перекрывать поврежденные участки сети, не сливая воду из всей системы. Это помогает быстрее ограничивать аварийный участок и сохранять работу других.

В самой Районной котельной №1 установили новый деаэратор, который удаляет из воды растворившийся в ней кислород. Это необходимо для защиты коммуникаций от коррозии и повышает срок их службы.

В тепловой компании надеются, что теперь котельная и тепловые сети Мурома будут работать более надежно.