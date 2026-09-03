Андрей Колгашкин возглавил ЕРИЦ Владимирской области

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Андрей Колгашкин возглавил Единый расчетно-информационный центр Владимирской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ЕРИЦ. Он сменил на этом посту Владимира Ольхова.

ЕРИЦ чаще известен среди жителей региона тем, что выставляет квитанции за капитальный ремонт, хотя в ряде территорий его функции шире. Например, кое-где он выставляет счета за тепло и горячую воду, а кое-где и вовсе отвечает за все виды ЖКУ.

Что касается Андрея Колгашкина, то он имел опыт работы в жилищно-коммунальной сфере. Хотя больше он известен как чиновник. Так, с 2007 по 2011 годы он работал в администрации города Владимира, занимаясь организационной работой и муниципальной службой. Потом какое-то время возглавлял управление по делам молодежи и даже был заместителем главы администрации города.

Позднее он перешел в администрацию Владимирской области (2011-2013), потом был заместителем генерального директора по кадрам и режиму ЗАО «Радугаэнерго» (2013-2020). С октября 2020 года по 2025 год он был главой города ЗАТО г. Радужный Владимирской области, после чего возглавил администрацию Судогодского района. И вот новая работа.