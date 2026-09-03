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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 8:09

Во Владимире перевозчик оштрафован за подкуп на 10,5 миллионов рублей

Во Владимирской области организацию оштрафовали за действия директора
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку, в ходе которой установило, что генеральный директор компании, работающей в сфере грузоперевозок, в 2023году дважды передавал сотруднику транспортной компании деньги в общей сумме 1,5 миллиона рублей.

Эта сумма предназначалась в качестве награды за содействие в заключении договоров и игнорирование конкурентов. Ранее гендиректор был осужден Ленинским районным судом Владимира за коммерческий подкуп и приговорен к штрафу в 1,5 миллиона рублей с лишением права быть руководителем коммерческих структур на 1 год 3 месяца.

Тем не менее, сама организация тоже стала фигурантом дела, на этот раз административного. На компанию прокуратура составила два протокола по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица. По результатам их рассмотрения перевозчика оштрафовали на 10,5 миллионов рублей.