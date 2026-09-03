Во Владимире привели в порядок 11 переходов возле школ и гимназий

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В преддверие начала учебного года прокуратура прошлась вдоль образовательных учреждений и обнаружила, что в отдельных местах пешеходные переходы пришли в плохое состояние.

Так, у гимназии №3 на улице Луначарского видимость знаков «Пешеходный переход» оказалась затруднена. Кроме того, практически стерлась горизонтальная разметка «зебры».

Похожие нарушения обнаружили еще возле десяти образовательных учреждений Владимира.

По результатам проверки прокуратура внесла представление муниципальным дорожникам, после чего нарушения были устранены и пешеходные переходы приведены в порядок.

Проверки возле школ продолжаются.