В Муроме пенсионеров подсаживают на трехколесные велосипеды

Фото со страницы Муромского центра социального обслуживания в ВК.

Муромский центр социального обслуживания сообщает, что их проект велопоездок на трехколесных велосипедах для старшего поколения набирает обороты. В проекте все активней участвуют пенсионеры Мурома.

Представители центра говорят, что проект популярен потому, что старшему поколению хочется больше времени проводить на свежем воздухе в компании единомышленников. И трехколесные велосипеды, которые являются более безопасными, чем двухколесные, дают отличную альтернативу.

По словам социальных работников, перед каждой поездкой для участников проводится подробный инструктаж по технике безопасности. Кроме того, в центре используют специальные трёхколёсные велосипеды с удобными сиденьями. В итоге, прогулки становятся веселыми, а у пенсионеров по ее итогам всегда хорошее настроение.

Данные поездки будут регулярными, говорят в центре. Ближайшая встреча состоится 4 сентября в 10.00. Участников приглашают подойти к дому №13 по улице Спортивная. При этом группы небольшие Количество участников не превышает 5 человек. Поэтому на мероприятие ведется предварительная запись по телефону: 3-87-54.