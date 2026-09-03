Во Владимирской области в рамках нацпроекта отремонтировали почти 9 км дорог

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что в регионе сразу в двух муниципальных округах завершились или продолжаются дорожные работы, совершенные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о ремонтах на участке дороги "Хохлово – Камешково – Ручей" в Камешковском округе и трассе "Серп и Молот – Большевик – Давыдовское" в Кольчугинском округе.

Протяжённость обновлённого участка в Камешковском округе – 3,7 км. Он начинается от выезда из муниципального центра, проходит через посёлок Новки и завершается на въезде в посёлок Дружба. На площади 28 тысяч квадратных метров заменили покрытие на новое двухслойное. В его состав входит асфальтобетонная смесь на основе каменных материалов и дроблёных песков. Также специалисты укрепили дорогу щебнем и гранулятом и спланировали обочины. В рамках содержания участка подрядчик обновил 4 посадочные площадки, оборудовал к ним пандусы и обустроил заездные карманы.

В Кольчугинском округе дорожный ремонт продолжается. Работы ведутся на двух участках общей протяжённостью 5,2 км: от села Давыдовское до посёлка Большевик и отрезок за ним в сторону деревни Шишлиха. В перечне работ – устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси, досыпка песком и укрепление щебнем обочин.