Во Владимирской области сохраняется беспилотная опасность

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Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения еще 2 сентября в 4.55 сообщило об угрозе беспилотной опасности, попросив жителей и гостей региона оставаться в помещениях, по возможности найти укрытие и не подходить к окнам.

По состоянию на утро 3 сентября в ведомстве уточнили, что беспилотная опасность сохраняется. Жителей Владимирской области предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета, а также напомнили о запрете съемки беспилотных летательных аппаратов и работы средств противовоздушной обороны.

При обнаружении беспилотника или его отдельных фрагментов следует немедленно звонить по телефону «112».