Во Владимире мужчина ударил незнакомую девочку, перепутав со своей дочерью

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 1 сентября в отдел полиции №3 УМВД по городу Владимиру поступила информация о том, что на улице Мира неизвестный мужчина нанес травмы ребенку.

На место выехали полицейские, и обнаружили на месте людей, задержавших до их приезда данного мужчину.

Его доставили в отдел для разбирательства, при этом он был трезв. Свою причастность к случившемуся владимирец не отрицал. По его словам, незнакомого ребенка он перепутал со своей дочкой, которую хотел наказать за непослушание.

Сейчас по данному факту проводится административное расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку.

Кроме того, органы системы профилактики и полицейские нанесут визит в семью данного гражданина и проверят обстановку на месте, а также дадут оценку исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.