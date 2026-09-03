Во Владимирской области создали два новых места работы для людей с инвалидностью

Фото Кадрового центра «Работа России» Владимирской области

Во Владимирской области создали два новых рабочих места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они появились на предприятии «Метлайн» в рамках нацпроекта «Кадры».

Субсидия Социального фонда России позволила компании оснастить рабочие места специальным оборудованием с учётом индивидуальных потребностей сотрудников. На выделенные средства приобретено оборудование, специальная мебель и другие приспособления.

Специалисты Кадрового центра «Работа России» сопровождают работодателя на всех этапах: помогают подобрать кандидатов и оформить документы для получения субсидии.

Чтобы получить субсидию, важно соблюсти два условия. Первое – работник должен быть принят на срок не менее, чем 9 месяцев, и второе – необходимо в течение 3 месяцев с даты заключения договора подтвердить расходы в службе занятости населения.

С начала года во Владимирской области трудоустроено 250 граждан с инвалидностью, оборудовано 9 специализированных рабочих мест.