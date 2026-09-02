Во Владимирской области ожидается гроза с дождем

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Как сообщает администрация города Владимира, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы на территории Владимирской области ожидаются грозы и дождем. Такая погода сохранится до следующих суток.

По сведениям Владимирского гидрометцентра, в ночь на 3 сентября местами пройдет небольшой дождь, который продолжится днем. Ветер подует с юго-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха будет вполне благоприятной: в ночные часы столбики термометров опустятся до отметок от +8 до +13 градусов по Цельсию, а днем покажут от +18 до +23 градусов.