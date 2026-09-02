Стали известны места, где установили передвижные камеры во Владимирской области

фото со страницы Министерства транспорта и дорожного хозяйства в ВК

Во Владимирской области установили передвижные и мобильные комплексы нарушений ПДД.

В частности, передвижные камеры появились на 103 километре трассы М-7 «Волга», на 10 километре западного соединения трассы с автодорогой Р-132 «Золотое кольцо» и на 26 километре восточного соединения. Также они стоят на 8 километре дороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский, на улице Добросельская (в районе дома №193Б), на 2 километре дороги Киржач – Федоровское – Финеево – Старово – Санино – «Волга».

Кроме того, установлены мобильные комплексы. Их можно увидеть на следующих участках: трасса Р-132 «Золотое кольцо» (226 км – 255 км; 304 км – 411 км), восточное соединение с трассой М-7 «Волга» (7 км – 31 км; основное направление 239 км – 275 км), дорога Владимир – Муром – Арзамас (20 км – 124 км), дорога Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики (1 км – 130 км), дорога Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево (0 км – 29 км); дорога Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма (0 км – 13 км; 22 км – 44 км), дороога Хохлово – Камешково – Ручей (0 км – 21 км; 25 км – 45 км).

Дорожные камеры будут работать на этих местах до 6 сентября.