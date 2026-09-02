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НовостиОбщество2 сентября 2026 13:28

Во Владимирской области завершили сбор мнений о работе полиции

Опросы и встречи проводили сотрудники ВНИИ МВД России
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях подошел к концу опрос общественного мнения о деятельности ОВД. Изучать и анализировать работу регионального главка полиции с точки зрения общественности приезжали замначальника Всероссийского научно-исследовательского института, профессор Сергей Невский и его коллега по институту, кандидат юридических наук Роман Черкасов.

В ходе командировки ученые встретились как с руководителями местных отделов полиции, так и с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, представителями Владимирского филиала РАНХиГС и ВлГУ. Также при помощи Общественного совета проводили анкетирование жителей во Владимире, Александрове, Меленках, в поселке Балкирево и в селе Дмитриевы горы Меленковского округа.

Сами результаты исследования в полиции обещают озвучить позднее.