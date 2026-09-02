В августе жители Владимирской области отдали мошенникам 70 миллионов рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники продолжают обманывать жителей Владимирской области. Только в августе были зарегистрировано 116 сообщений о дистанционных преступлениях. Аферисты забрали у доверчивых граждан более 70 миллионов рублей, сообщает областное УМВД.

Так, 30 августа в полицию обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником Центрального банка России, под предлогом приостановлении сомнительной операции похитил 2,8 миллиона рублей. Деньги женщина сняла с банковского счета и передала курьерам.

Сохранить средства якобы на «безопасном» счету не удалось и 76-летней жительнице Владимира. Аферисты обманули пенсионерку и похитили принадлежащие ей 3,3 миллиона рублей и 21 тысячу долларов.

От аферистов пострадал и подросток из Киржача. Злоумышленники убедили девочку, что ее родители взаимодействуют с иностранным государством, за что могут быть привлечены к уголовной ответственности. Мошенники настояли на проведении «видеообыска» в квартире, после чего рекомендовали собрать все ювелирные изделия и отвезти их в Москву. Девочка вызвала такси и приехала по указанному адресу. Она положила рюкзак с золотыми и серебряными украшениями на сумму более 260 тысяч рублей в обозначенный контейнер и домой. Узнав о случившемся, родители девочки обратились в полицию.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.