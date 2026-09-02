Во Владимире выбирают концепцию благоустройства Патриотического сквера

Во Владимире стартовало общественное голосование за лучшую концепцию благоустройства Патриотического сквера, который находится на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта.
На конкурс поступило 4 работы от профессиональных авторов и творческих коллективов. Все проекты абсолютно разные: в одних акцент сделан на создании игровых площадок с интересными арт-объектами, в других предполагаются аллеи с памятниками историческим деятелям.
Подробнее изучить все проекты можно здесь. После этого необходимо проголосовать за понравившийся проект в социальных сетях администрации Владимира.
Голосование продлится до 30 сентября.