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НовостиОбщество2 сентября 2026 12:30

Во Владимире выбирают концепцию благоустройства Патриотического сквера

На выбор предоставлено 4 проекта
Виктория СУХОВА
фото с сайта администрации Владимира

фото с сайта администрации Владимира

Во Владимире стартовало общественное голосование за лучшую концепцию благоустройства Патриотического сквера, который находится на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта.

На конкурс поступило 4 работы от профессиональных авторов и творческих коллективов. Все проекты абсолютно разные: в одних акцент сделан на создании игровых площадок с интересными арт-объектами, в других предполагаются аллеи с памятниками историческим деятелям.

Подробнее изучить все проекты можно здесь. После этого необходимо проголосовать за понравившийся проект в социальных сетях администрации Владимира.

Голосование продлится до 30 сентября.