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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 11:48

Возле Владимира на трассе Р-132 произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Во Владимирской области столкнулись два легковых автомобиля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на 10 километре восточного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга» 2 сентября около 10.20.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Хавал» при движении со стороны микрорайона Оргтруд на нерегулируемом перекрестке начал поворот налево и не уступил двигавшемуся навстречу автомобилю «Чери» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также двое пассажиров «Хавала»: мужчина и 73-летняя женщина.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассказали, что выезжали на место данного ДТП, где подразделение МЧС деблокировало одного из пострадавших, оказавшегося зажатым в салоне разбитой машины. Все пострадавшие бригадами «скорой помощи» доставлены в больницу.

В Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.