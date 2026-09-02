В Меленковском округе благодаря прокуратуре восстановлен школьный забор

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Меленковского района провело проверку исполнения законодательства в сфере защиты прав детей.

В ходе проверки установлено, что в селе Илькино забор местной школы с северной стороны частично поврежден. Таким образом, любой человек может туда пробраться, что создает опасность для учеников.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в суд, потребовав устранить нарушение, суд это требование удовлетворил, и сейчас забор Илькинской школы полностью приведен в порядок.