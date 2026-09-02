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НовостиОбщество2 сентября 2026 11:23

В Коврове у нетрезвого водителя арестовали автомобиль

Мужчина повторно сел за руль, будучи пьяным
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Коврова обвиняют в повторном пьяном вождении.

По версии следствия, мужчина, уже привлекавшийся к административной ответственности за «нетрезвое» вождение и лишенный водительских прав, снова выпил и сел за руль своего «Шевроле Круз». Приятели попросили его отвезти их из города в один из сельских населенных пунктов.

На улице города нетрезвый водитель был остановлен сотрудниками ГАИ. Во время проведённого освидетельствования содержание паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысило предельно допустимую норму в 5 раз, рассказали в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд. На дорогостоящий автомобиль обвиняемого был наложен арест, он помещен на штраф-стоянку. Не исключено, что его в дальнейшем конфискуют.