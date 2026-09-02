В УМВД по Владимирской области раскрыли детали задержания начальника ГАИ Мурома

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Ранее мы сообщали о задержании начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Муромский», который обвинен в получении взяток.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области официально прокомментировали данное событие. В областном главке полиции отметили, что факт получения денег вскрыли сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД совместно с коллегами из УФСБ.

По версии следствия, офицер незаконно получил от предпринимателей, работавших в сфере грузоперевозок, деньги за общее покровительство. Сумма взяток пока не уточняется.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. Если вина полицейского будет доказана, его уволят из ОВД по отрицательным мотивам, после чего он понесет установленное законом наказание.