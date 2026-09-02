фото со страницы Вячеслава Картухина в ВК

1 сентября - праздник не только школьников, но и студентов. Так, например, Владимирский филиал РАНХиГС принял более 1000 первокурсников, из них 300 поступили на очную форму обучения.

Всего же в вуз было подано более 9,5 тысяч заявлений. Конкурс на некоторые специальности составил более 40 человек на место.

- Для нашей Академии 1 сентября – это не просто дата в календаре, а символ непрерывного движения вперед и обновления. Мы встречаем новое поколение талантливых, неравнодушных людей, готовых брать на себя ответственность за будущее своей профессии и своей страны. Впереди у студентов увлекательный путь: от первых лекций до серьезных исследовательских проектов, от студенческой науки до реализации собственных бизнес-идей и социальных инициатив, - отметил директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин.