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НовостиОбщество2 сентября 2026 10:53

Муромский хлебозавод модернизируют на полмиллиарда рублей

Предприятию нашли нового владельца
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил глава округа Муром Евгений Рычков, прежний владелец Муромского хлебокомбината решил продать предприятие, а окружная администрация помогла найти инвестора, которым стала компания «СТМ» из Нижегородской области.

Причиной продажи стало сложное финансово-хозяйственное положение Муромского хлебозавода, сложившееся в последние годы.

Что касается нового владельца, то он намерен модернизировать производство и вложить в эти мероприятия сумму в размере около полмиллиарда рублей. Предполагается, что на хлебозаводе установят новое оборудование, а также увеличат количество сотрудников до 280 человек.