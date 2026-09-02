Муромский хлебозавод модернизируют на полмиллиарда рублей

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Как сообщил глава округа Муром Евгений Рычков, прежний владелец Муромского хлебокомбината решил продать предприятие, а окружная администрация помогла найти инвестора, которым стала компания «СТМ» из Нижегородской области.

Причиной продажи стало сложное финансово-хозяйственное положение Муромского хлебозавода, сложившееся в последние годы.

Что касается нового владельца, то он намерен модернизировать производство и вложить в эти мероприятия сумму в размере около полмиллиарда рублей. Предполагается, что на хлебозаводе установят новое оборудование, а также увеличат количество сотрудников до 280 человек.