Во Владимире в 40-й раз напишут общегородской диктант

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8 сентября в 17.30 во Владимирской областной научной библиотеке уже в 40-й раз состоится Общегородской диктант. Его текст будет составлен по произведениям Михаила Салтыкова-Щедрина, чьё 200-летие со дня рождения мы отмечаем.

Проверить свои знания в правописании сможет любой желающий вне зависимости от возраста и рода занятий. Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат проверки.

Написать диктант можно не только в библиотеке, но и в режиме онлайн. Для этого нужно скачать и распечатать бланк, включить прямую трансляцию диктанта в социальных сетях, написать текст и 9 сентября принести его в библиотеку с 10 до 12 часов. Также можно прислать отсканированный текст на адрес: oso@lib33.ru не позднее 12 часов 9 сентября.

Все участники диктанта получат памятные сертификаты.