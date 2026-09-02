Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 сентября 2026 9:44

Во Владимире продолжается продажа недостроенного здания ВЮИ ФСИН

Здание пытаются продать с 2025 года
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: конкурсная документация с сайта земля.дом.рф

Фото: конкурсная документация с сайта земля.дом.рф

На сайтах «ГИС Торги» и «Земля.дом.рф» размещены лоты на продажу участка со зданием, расположенные на улице Грибоедова недалеко от пересечения с улицей Мира.

Речь идет о недостроенном здании Владимирского юридического института ФСИН России.

Еще в мате 2025 года мы сообщали о его продаже, однако покупатель до сих пор не определен.

Согласно конкурсной документации, дом достроен на 92 процента и имеет общую площадь застройки в 735 квадратных метров, а земельный участок под ним имеет площадь 1267 «квадратов».

Начальную стоимость здания с участком определили в 39 миллионов 935 тысяч рублей с шагом аукциона в 400 тысяч.

Заявки на участие в аукционе подаются до 14 сентября, а 18 сентября состоятся сами торги. Возможно, на этот раз покупателя получится найти.