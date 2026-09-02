Владимирские врачи выявили у трех малышей редкое наследственное заболевание

фото со страницы ОДКБ в ВК

За первое полугодие в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей №1 ОДКБ у малышей было выявлено 3 случая редкого наследственного заболевания - прогрессирующего семейного внутрипечёночного холестаза.

При этом заболевании нарушается отток желчи внутри печени. Из за этого могут страдать обмен веществ и усвоение важных витаминов.

Благодаря внимательной диагностике и слаженной работе врачей-неонатологов малыши вовремя получили необходимую помощь: комплексное обследование, наблюдение и маршрутизацию к профильным специалистам.

Чаще всего первые сигналы заболевания появляются в первые недели или месяцы жизни: это длительная желтуха (кожа может приобретать зеленоватый оттенок), обесцвеченный стул, тёмная моча, сильный кожный зуд, проблемы с ростом и весом, увеличение печени и селезёнки.

Своевременная диагностика помогает избежать серьёзных осложнений. Чем раньше начать правильную поддержку, тем лучше удаётся сохранить функцию печени и обеспечить нормальный рост ребёнка.