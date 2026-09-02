В Муроме задержан начальник городского отделения Госавтоинспекции

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Несколько наших источников, знакомых с ситуацией, сообщили о задержании начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Муромский». Задержание состоялось на днях.

Собеседники в правоохранительных органах отметили, что ему инкриминируют получение взяток, при этом суммы и причина получения этих вознаграждений пока не озвучивается.

По предварительным данным, уголовное дело в отношении руководителя отделения ГАИ расследуется отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области, куда и доставили задержанного офицера, однако в самом региональном Следкоме ситуацию пока не комментируют.