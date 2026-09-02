В Александрове школьница с фейкового аккаунта вымогала деньги у подруги

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор 14-летней школьнице, которая обвинялась в совершении вымогательства.

Суд установил, что в январе текущего года девочка решила подшутить над подругой, создала в мессенджере аккаунт от имени парня и стала переписываться с приятельницей. В ходе переписки девочке удалось узнать от подруги личные сведения, и тут она решила воспользоваться ситуацией. Школьница потребовала от приятельницы 20 тысяч рублей за то, чтобы не распространять личные данные в сети на общее обозрение. Но денег у потерпевшей не было, поэтому она обо всем рассказала родителям, а те обратились в полицию.

Сама зачинщица вину признала полностью. С учетом всех обстоятельств суд признал школьницу виновной и приговорил к 10 месяцам ограничения свободы. Также в рамках иска, поданного Александровским городским прокурором, с девочки и ее родителей в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.