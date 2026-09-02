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НовостиОбщество2 сентября 2026 8:06

Жители Владимирской области получили первые компенсации после атак БПЛА

Однако когда завершится ремонт, пока неизвестно
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Владимирской области получили выплаты после атак украинских беспилотников. Как сообщает издание "Чеснок" со ссылкой на властей, всего было выплачено более 800 тысяч рублей.

А вот окончательное завершение ремонтных работ в домах остается под вопросом, сроки еще уточняются. Уже заменено 18 дверей и 15 окон, выполнены работы по очистке подъездов, демонтирована штукатурка, восстановлена электрическая сеть.

Временное жилье предоставлено одному владимирцу, остальные отказались.