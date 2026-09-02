Глава СК России поручил ускорить дело о плохой дороге в Кольчугинском округе

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Следственный комитет России, председатель СК Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в деревнях Ногосеково и Нефедовка Кольчугинского округа.

Местные жители жаловались на очень плохую дорогу, которая в распутицу превращается в кашу с ямами и колеями. В связи с этим проехать в деревни становится крайне сложно, в том числе и экстренным службам. Больше 20 лет селяне просили положить на дороге асфальт.

Еще в 2023 году вступило в силу решение суда, согласно которого власти обязаны были исправить ситуацию, однако этого не произошло. В 2025 году СУ СК России по Владимирской области начал расследовать по данному факту уголовное дело, но на днях один из местных жителей пожаловался в Следком, что расследование затянулось, и результатов до сих пор нет.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Артему Кулакову ускорить ход расследования уголовного дела, а также доложить о его результатах и принятых мерах по восстановлению прав жителей на нормальную дорогу.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.