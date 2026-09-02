Школьница из Александровв вымогала деньги у своей знакомой

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Александровский городской суд признал 14-летнюю школьницу виновной в вымогательстве.

Было установлено, что в январе текущего года девочка, решив подшутить над своей знакомой, создала аккаунт в мессенджере и от имени вымышленного молодого человека стала с ней переписываться. Знакомая рассказала о себе много личной информации. Этим девочка и решила воспользоваться. Она потребовала от нее 20 тысяч рублей за нераспространение в интернете ставших ей известными сведений, рассказывают в областной прокуратуре.

У девочки такой суммы не оказалось, она сообщила о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

Осужденная свою вину полностью признала.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев. Кроме того, ее родители должны будут заплатить компенсацию за моральный вред.

Приговор в законную силу не вступил.