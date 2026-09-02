Ремонт поликлиники в Карабаново откладывается из-за отказа от подрядчика

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На сайте госзакупок России Александровской районной больницей (ныне официально именуемой ЦРБ №3) размещен тендер на выполнение четвертой очереди реконструкции здания поликлиники с лифтами Карабановского подразделения. Стоимость контракта составила 96 миллионов 224 тысячи рублей.

Договор заключили в сентябре 2025 года, и все работы должны были выполнить до 17 февраля 2026 года с оговоркой, что неисполнение не влечет прекращение реконструкции.

В итоге срок был сорван, однако новый подрядчик в лице компании «Инжстрой Групп» продолжал работать на объекте в Карабаново. В июне комиссия приняла новый лифт в поликлинике, но после этого работы встали. В итоге 24 августа текущего года руководство Александровской районной больницы издало уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением подрядчика. В документе сказано, что подрядчик прекратил работы в поликлинике с 22 июня текущего года, и предпосылок к его возвращению больница не видит. При этом фирме 10 раз направлялись претензии за просрочку контракта.

В результате от подрядчика руководство АРБ потребовало возврата не отработанного аванса в размере 15 миллионов 445 тысяч рублей, а также пени в размере 10 миллионов 40 тысяч рублей.

Очевидно, что теперь АРБ придется искать нового подрядчика, что продлит сроки реконструкции медицинского учреждения.