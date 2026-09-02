Во Владимирской области прошла акция "Быть рядом"

Фото предоставлены УМЦ «Авангард» Владимирской области

В День знаний Владимирская область присоединилась ко Всероссийской акции «Быть рядом», в рамках которой первоклассников из семей погибших участников специальной военной операции на торжественные линейки сопровождают ветераны СВО – боевые товарищи их отцов.

В нашем регионе акция прошла в Гусь-Хрустальном. В средней школе № 10 сослуживец погибшего бойца Денис Безбородов сопроводил на праздничную линейку первоклассницу Кристину. Её отец служил в 153-м танковом полку и погиб 5 февраля 2025 года при выполнении заданий на Северодонецком направлении. За проявленные мужество и отвагу военнослужащий был награждён медалью Жукова.

Организаторами акции «Быть рядом» выступают Роспатриотцентр Росмолодёжи и Ассоциация ветеранов СВО.