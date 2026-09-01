Суздальская православная гимназия 1 сентября открылась в новом виде

Фото: Суздальская православная гимназия

Как сообщает Владимирская епархия, 1 сентября свои двери открыла Суздальская православная гимназия имени А.В. Суворова, где только что сделали ремонт. Там привели в порядок кабинеты, коридоры и актовый зал.

Первый день учебного года начался с Божественной литургии в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. На линейке выступил директор гимназии — священник Евгений Алексеенко, а также духовник образовательного учреждения отец Михаил Тимофеев. Сами дети подготовили для собравшихся стихи и песни, а школа искусств поселка Садовый приготовила музыкальные номера.

До начала учебного года состоялось родительское собрание, на котором с мамами и папами обсудили нюансы учебного процесса, правила внутреннего распорядка и меры безопасности.

Напомним: несколько лет частное образовательное учреждение «Суздальская православная гимназия» было объектом жаркого спора между Владимирской епархией и бывшим соучредителем образовательного учреждения. В результате бывшее руководство гимназии все же ушло, а само учреждение стало называться «Суздальская православная гимназия имени А.В. Суворова».