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НовостиОбщество1 сентября 2026 14:18

Во Владимирской области впервые открылся кадетский класс Росгвардии

Дети будут изучать, в том числе, военно-патриотические дисциплины
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, 1 сентября в Судогде состоялось торжественное открытие первого в регионе кадетского класса Росгвардии. По этому случаю в ходе школьной линейки кадеты прошли торжественным маршем.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника регионального управления Росгвардии Николай Чеботарев, а также сами дети, их учителя и родители, а также руководство отделения вневедомственной охраны по Судогодскому району.

Предполагается, что помимо общих дисциплин, кадеты будут изучать военно-патриотические дисциплины и участвовать в ведомственных мероприятиях.