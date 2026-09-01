Во Владимирской области впервые открылся кадетский класс Росгвардии

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, 1 сентября в Судогде состоялось торжественное открытие первого в регионе кадетского класса Росгвардии. По этому случаю в ходе школьной линейки кадеты прошли торжественным маршем.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника регионального управления Росгвардии Николай Чеботарев, а также сами дети, их учителя и родители, а также руководство отделения вневедомственной охраны по Судогодскому району.

Предполагается, что помимо общих дисциплин, кадеты будут изучать военно-патриотические дисциплины и участвовать в ведомственных мероприятиях.